Эта группа островов площадью немногим более 200 тысяч кв. метров была открыта в кон??е 15 века во время первой и второй экспедиции известного мореплавателя. Два самых крупных острова были открыты во время первой экспедиции, а д...

География

Эта группа островов площадью немногим более 200 тысяч кв. метров была открыта в кон??е 15 века во время первой и второй экспедиции известного мореплавателя. Два самых крупных острова были открыты во время первой экспедиции, а два других во время второй. Острова входят в состав региона (субрегиона), название которого образовалось из-за одного из самых серьезных заблуждений в эпоху ВГО. Первоначально, после их открытия, острова принадлежали одной из европейских стран, однако уже в 17 веке они стали ареной борьбы между крупнейшими европейскими державами. В этой борьбе активно участвовали пираты, чья главная резиденция сначала была на небольшом острове, к северу от острова (Б), а затем резиденцией стал крупнейший город острова (В). В 1692 году этот город был практически до основания разрушен стихийным бедствием. В результате ряда вооруженных конфликтов часть территорий островов сменила свой статус, а часть осталась под контролем страны-открывателя. Дальнейшее изменение полит. карты произошло в начале19 века, когда часть колоний получила независимость. В конце 19 века страна-открыватель потеряла свои колонии на островах, их захватил новый лидер. Вопросы: 1) Название группы островов. 2)мореплавателя, что открыл их. 3) название региона (субрегиона), в состав которого входят острова. 4) название двух пиратских резиденций.

Автор: Гость