Что такое грамматическая основа предложения.
Русский язык
Что такое грамматическая основа предложения.
Ответ(ы):
Гость:
К грамматической основе предложения относятся 2 главных члена предложения(подлежащее,сказуемое) . Подлежащее подчеркивается 1-ой чертой ( -),сказуемое двумя(=).а остальные второстепенные,(дополнение,определение,обстоятельство)
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