Какое из числа а или -а расположено справа от нуля на координатной прямой помогите пожалуйста прошу !!!!!!!! Заранее спасибо:)

Математика

Какое из числа а или -а расположено справа от нуля на координатной прямой помогите пожалуйста прошу !!!!!!!! Заранее спасибо:)

Автор: Гость