Какое из числа а или -а расположено справа от нуля на координатной прямой помогите пожалуйста прошу !!!!!!!! Заранее спасибо:)
Математика
Какое из числа а или -а расположено справа от нуля на координатной прямой помогите пожалуйста прошу !!!!!!!! Заранее спасибо:)
Ответ(ы):
Гость:
Справа располагается а.
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