Синквейн на тему рыбы
Биология
Синквейн на тему рыбы
Ответ(ы):
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Синквейн состоит из: 1 строка – заголовок, в который выносится ключевое слово, понятие, тема синквейна, выраженное в форме существительного. 2 строка – два прилагательных. 3 строка – три глагола. 4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 5 строка – резюме, вывод, одно слово, существительное.
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