Какое давление на дно сосуда оказывает слой керосина высотой 40 см?? Плотность керосина: 800кг/м^3
Физика
Какое давление на дно сосуда оказывает слой керосина высотой 40 см?? Плотность керосина: 800кг/м^3
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