2 упр. проверьте пожалуйста
Русский язык
2 упр. проверьте пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
всё правильно у тебя. а ты какой класс?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сторона ривностороннього трикутника доривнюе 8 см. Знайди площу квадрата,перимет?? якого доривнюе периметру цього трикутника.
Українська мова
Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 520 км, одновременно вышли навстречу др??г другу два поезда и встретились через 4 ч.Один поезд шёл со...
Математика
По реке навстречу друг другу идут два катера. Их скорости 23 км/ч и 27 км/ч. Через сколько часов катера встретятся, если в данный момент расстояние...