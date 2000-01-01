С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делал по 8 рейсов в день и вывозила по 5т овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней. помогите сделать краткую запись!!!!!!!!!! решение не надо

Математика

С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делал по 8 рейсов в день и вывозила по 5т овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней. помогите сделать краткую запись!!!!!!!!!! решение не надо

Автор: Гость