С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делал по 8 рейсов в день и вывозила по 5т овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней. помогите сделать краткую запись!!!!!!!!!! решение не надо
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делал по 8 рейсов в день и вывозила по 5т овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней. помогите сделать краткую запись!!!!!!!!!! решение не надо
Ответ(ы):
Гость:
8*5 = 40 40*10 = 400 400*5 = 2000 тонн
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