Что такое иероглиф ,папирусный свиток, календарь,астраномия,водяные часы

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Иероглиф- это фигурные знаки , известные с 4-го тысячелетия до нашей эры. Папирусный свиток- это свиток на котором писали папирусом , а папирус это тонкая палочка. Календарь -это промежуток времени, основанная на периодичности движения небесных тел. Астрономия-это наука о Вселенной. Водяные часы- это прибор для измерения промежутков времени в виде цилиндрического сосуда с истекающей струей воды