Что такое индустриальная цивилизация?

История
Что такое индустриальная цивилизация?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта та цивилизация,в которой преобладает прогресс и все его прелести в виде новых технологий,новых понятий и тд.Также это развитие капитализма,социализма и всех других государственных строев.Есть ещё много других факторов,но их либо я забыл,либо они незначительны...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как доказать, что сказка "Cпящая царевна" это сказка.
Ответить
Английский язык
Mr smith can swim well. Возразить надо
Ответить
Алгебра
Скорость мотоциклиста на 20 км/ч меньше скорости автомобилиста,Расстояние от горо??а до посёлка мотоциклист проезжает за 7 часов,а автомобилист за ...
Ответить
Окружающий мир
Писатель РЫтхау сравнил русскую культуру с волшебной горой.Почему?
Ответить
Математика
Помогите решить (Найти промежутки убывания функции y=-1/3*x^3+x^2-1 я уже всё перепробыв??л( даю 19 баллов всё что есть
Ответить