Что такое индустриальная цивилизация?
История
Что такое индустриальная цивилизация?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта та цивилизация,в которой преобладает прогресс и все его прелести в виде новых технологий,новых понятий и тд.Также это развитие капитализма,социализма и всех других государственных строев.Есть ещё много других факторов,но их либо я забыл,либо они незначительны...
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