Что такое индустриальная цивилизация?

Гость: Гость:

Эта та цивилизация,в которой преобладает прогресс и все его прелести в виде новых технологий,новых понятий и тд.Также это развитие капитализма,социализма и всех других государственных строев.Есть ещё много других факторов,но их либо я забыл,либо они незначительны...