Что такое информация?
Информатика
Что такое информация?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информация- это сведения об кружающем мире, которая является объектом хранения
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