Что такое химическое явление? Приведите 3 примера

Химия
Что такое химическое явление? Приведите 3 примера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химическое явление - это явление,в результате которого образуются другие вещества  горение спички ,плавление льда,испарение/замерзание воды,
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