Какие праздники относятся к дням воинской славы россии 1день снятия блокады Ленинграда 2день защитника отечества 3день победы русской армии в полтавском сражении 4 день народного единства

Окружающий мир
Какие праздники относятся к дням воинской славы россии 1день снятия блокады Ленинграда 2день защитника отечества 3день победы русской армии в полтавском сражении 4 день народного единства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,3 Так, потому что Россия прорвала блокаду, а в полтавском сражении смело сражалась
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