Какие праздники относятся к дням воинской славы россии 1день снятия блокады Ленинграда 2день защитника отечества 3день победы русской армии в полтавском сражении 4 день народного единства
Окружающий мир
Какие праздники относятся к дням воинской славы россии 1день снятия блокады Ленинграда 2день защитника отечества 3день победы русской армии в полтавском сражении 4 день народного единства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,3 Так, потому что Россия прорвала блокаду, а в полтавском сражении смело сражалась
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Химия
Методом электронного баланса составить уравнение окислительно - восстонавительных реакцию Указать восстановитель и окислитель.
Английский язык
Русский язык