Как правильно. goats likes/like eating grass and leaves
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Как правильно. goats likes/like eating grass and leaves
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