Методом электронного баланса составить уравнение окислительно - восстонавительных реакцию Указать восстановитель и окислитель.

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HClO4 + 4 SO2 + 4 H2O = HCl + 4 H2SO4 Cl(7+)+8e(-)=Cl(-1) окислитель S(4+)-2e(-)=(+6) восстановитель Cl2 в данном случае выступает и ка окислитель и восстановитель. Такие реакции называются реакциями диспропорционирования:Cl2 - 2e = 2Cl(-) | 1cl2 + 4OH(-) +2e =2OCl(-) + 2H2O | 12Cl2 + 4OH(-) = 2OCl(-) + 2Cl(-) +2H2O2Cl2 + 4NaOH = 2NaOCl + 2NaCl + 2H2O 3K2MnO4 + 2H2O -> 2KMnO4 + MnO2 +4 KOH Mn(+6)-1e=Mn(+7) *2 Mn(+6)+2e=Mn(+4) PbO2 + 4HCl => PbCl2↓ + Cl2↑ + 2H2O Восстановление: PbO2 + 2Cl- + 4H+ + 2e- => PbCl2 + 2H2O - коэффициент 1 Окисление: 2Cl- - 2e- => Cl2 - коэффициент 1 Окислитель PbO2, восстановитель Cl-