Что такое храм? и что такое саркофаг?
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Что такое храм? и что такое саркофаг?
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Храм (от праслав. *chormъ > храмъ — «дом») — культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов. Значение храмов часто гораздо шире обрядовых функций, ими выполняемых и религиозных идей, которые они воплощают. В символике архитектуры и декоративного убранства храмов раскрываются представления о мироздании, во многие эпохи (особенно в Средние века в Европе) храмы были местом общественных собраний, торжественных церемоний, имели мемориальный характер, обладали правом убежища. Саркофа́г (др.-греч. σαρκοφάγος) — разновидность традиционного гроба, использовавшаяся для захоронения знати и обычно оставляемая на поверхности земли в специально отведенных помещениях или на кладбищах. Изначально употреблялось для обозначения гробниц из троадского известняка, якобы способного быстро впитывать в себя человеческие останки
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