10 в 14 степени умножить на 4 в 8 степени делить на 25 в 14 степени зделать степени с оди??аковым основание и решить

Алгебра

10 в 14 степени умножить на 4 в 8 степени делить на 25 в 14 степени зделать степени с оди??аковым основание и решить

Автор: Гость