Помогите вставить слово There ..... on the right

Английский язык
Помогите вставить слово There ..... on the right
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Turn - это значит направо .
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