Небольшой рассказ (пять-шесть предложений) о взаимоотношений с младшими братьями и сестрами,используя глаголы прошедшего времени
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Небольшой рассказ (пять-шесть предложений) о взаимоотношений с младшими братьями и сестрами,используя глаголы прошедшего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хорошо проводил время с братом и сестрой.Мы гуляли по парку.Я подарил сестре цветок.Брату игрушку.Они были очень рады.
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