Начерти отрезок AK длиной 1дм3см.Построй разность длин отрез ков .MO 9см,AE 5см.1)AK и MO 2)AK и AE.Опиши план выполнения задания.
Математика
Начерти отрезок AK длиной 1дм3см.Построй разность длин отрез ков .MO 9см,AE 5см.1)AK и MO 2)AK и AE.Опиши план выполнения задания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет 4 наверно так 1) 13+9 =22 2) 13+5=18 3) 22-18=4 Ответ:4
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