Математка 3класс аргинская стр55 упр114 1/ произведение чисел 7и8 разность чисел 76и68 частное чисел 63и7 сумма чисел 59и64 2/найди значения записанных выражений 3/запиши сумму первого и второго выражений.произведение второго и...
Математика
Математка 3класс аргинская стр55 упр114 1/ произведение чисел 7и8 разность чисел 76и68 частное чисел 63и7 сумма чисел 59и64 2/найди значения записанных выражений 3/запиши сумму первого и второго выражений.произведение второго и третьего выражений. разность четвертого и первого выражений. сумму всех выражений.4/Найди значения получифшихся выражений
Ответ(ы) на вопрос:
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56 8 9 123 _ 56+8=64 8*9=72 123-56=67 56+8+9+123=196
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