Математка 3класс аргинская стр55 упр114 1/ произведение чисел 7и8 разность чисел 76и68 частное чисел 63и7 сумма чисел 59и64 2/найди значения записанных выражений 3/запиши сумму первого и второго выражений.произведение второго и...

Математика

Математка 3класс аргинская стр55 упр114 1/ произведение чисел 7и8 разность чисел 76и68 частное чисел 63и7 сумма чисел 59и64 2/найди значения записанных выражений 3/запиши сумму первого и второго выражений.произведение второго и третьего выражений. разность четвертого и первого выражений. сумму всех выражений.4/Найди значения получифшихся выражений

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