Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 минут раньше, чем ослик Иа, но на 3 минуты позже, чем Винни-Пух. После обеда все начали расходится. Винни-Пух ушёл первым на 2 минуты раньше, чем ослик Иа, и на 5 минут ран...

Математика

Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 минут раньше, чем ослик Иа, но на 3 минуты позже, чем Винни-Пух. После обеда все начали расходится. Винни-Пух ушёл первым на 2 минуты раньше, чем ослик Иа, и на 5 минут раньше,чем тигр. На сколько минут тигр был дольше на дне рождения, чем ослик Иа?

Автор: Гость