Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 минут раньше, чем ослик Иа, но на 3 минуты позже, чем Винни-Пух. После обеда все начали расходится. Винни-Пух ушёл первым на 2 минуты раньше, чем ослик Иа, и на 5 минут ран...
Математика
Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 минут раньше, чем ослик Иа, но на 3 минуты позже, чем Винни-Пух. После обеда все начали расходится. Винни-Пух ушёл первым на 2 минуты раньше, чем ослик Иа, и на 5 минут раньше,чем тигр. На сколько минут тигр был дольше на дне рождения, чем ослик Иа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 7 минут дольше дддддддддддддддддддддддддддддддддддддд
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