Как решить крассворд по информатике 5 класс
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Как решить крассворд по информатике 5 класс
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По горизонтали: 3.Пуск, 5.Раскрывающийся, 6.Мышка, 7.Окно, 9.Контекстное, 10.Программы. По вертикали: 1.Вкладка, 2.Стрелка, 4.Список, 6.Меню, 8.Отмена
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