Как решить крассворд по информатике 5 класс

Другие предметы
Как решить крассворд по информатике 5 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По горизонтали: 3.Пуск, 5.Раскрывающийся, 6.Мышка, 7.Окно, 9.Контекстное, 10.Программы. По вертикали: 1.Вкладка, 2.Стрелка, 4.Список, 6.Меню, 8.Отмена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Небольшой рассказ (пять-шесть предложений) о взаимоотношений с младшими братьями и сестрами,используя глаголы прошедшего времени
Ответить
Литература
Вопросный план по державину
Ответить
Математика
Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 минут раньше, чем ослик Иа, но на 3 минуты позже, чем Винни-Пух. После обеда все начали расх...
Ответить
Математика
Начерти отрезок AK длиной 1дм3см.Построй разность длин отрез ков .MO 9см,AE 5см.1)AK и MO 2)AK и AE.Опиши план выполнения задания.
Ответить
Математика
Математка 3класс аргинская стр55 упр114 1/ произведение чисел 7и8 разность чисел 76и68 частное чисел 63и7 сумма чисел 59и64 2/найди значения записа...
Ответить