Последовательность нуклеотидов одной из цепей ДНК имеет вид: ЦЦАГГГТТАГГЦЦЦА. За??ишите последовательность нуклеотидов комплементарной цепи. Определите процентное содержание всех нуклеотидов этого участка молекулы ДНК.

Биология

Последовательность нуклеотидов одной из цепей ДНК имеет вид: ЦЦАГГГТТАГГЦЦЦА. За??ишите последовательность нуклеотидов комплементарной цепи. Определите процентное содержание всех нуклеотидов этого участка молекулы ДНК.

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