Последовательность нуклеотидов одной из цепей ДНК имеет вид: ЦЦАГГГТТАГГЦЦЦА. За??ишите последовательность нуклеотидов комплементарной цепи. Определите процентное содержание всех нуклеотидов этого участка молекулы ДНК.
Биология
Последовательность нуклеотидов одной из цепей ДНК имеет вид: ЦЦАГГГТТАГГЦЦЦА. За??ишите последовательность нуклеотидов комплементарной цепи. Определите процентное содержание всех нуклеотидов этого участка молекулы ДНК.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 цепь: ггтцццаатццгггт г=ц= 33,33% а=т=16,67%
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