Составить или найти стих или прозу о явлениях природы

Гость: Гость:

Облака- Облака, облака, Освещенные бока! Вы как чудо. Вы откуда? Из какого уголка? - Мы на море, На просторе Теплой ночью родились. Там туманом Утром рано Поднялись – и понеслись. Мы летели и глядели: Сколько в мире красоты! И домами, и садами Любовались с высоты. На деревни, На деревья, На поля мы упадем. Крупным, чистым, серебристым Всех обрадуем дождем! Б. Сыров ГололедГололед, гололед… Лед у дома, у ворот. Я люблю скользить по льду, Хоть куда по льду пойду. Но едва лишь сделал шаг, На дорожку тут же – шмяк! Как же в садик мне дойти? Не ползком туда ж ползти?! Гололед, гололед… По чуть-чуть скольжу вперед. И. Мельничук