Помогите со склонением Слово Недостаток. Запуталась 2 скл. или 3 скл.))
Русский язык
Помогите со склонением Слово Недостаток. Запуталась 2 скл. или 3 скл.))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недостаток 2 скл. Им. Падеж и т.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
10 в 14 степени умножить на 4 в 8 степени делить на 25 в 14 степени зделать степени с оди??аковым основание и решить
Биология
Последовательность нуклеотидов одной из цепей ДНК имеет вид: ЦЦАГГГТТАГГЦЦЦА. За??ишите последовательность нуклеотидов комплементарной цепи. Опреде...
Английский язык
Другие предметы