Помогите со склонением Слово Недостаток. Запуталась 2 скл. или 3 скл.))

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Помогите со склонением Слово Недостаток. Запуталась 2 скл. или 3 скл.))
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Автор: Гость
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Гость:
Недостаток 2 скл. Им. Падеж и т.д
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