Что такое хромосома? Ответ как можно короче. Не надо писать сколько хросмосом в ч??ловеке и тд

Биология
Что такое хромосома? Ответ как можно короче. Не надо писать сколько хросмосом в ч??ловеке и тд
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хромосо́ма —  це велика молекулярна структура, де міститься близько     90 % ДНК клітини. Всі хромосоми містять дуже довгий безперервний полімеризований ланцюг ДНК (єдину ДНК-молекулу), що містить гени, регуляторні елементи та проміжні нуклеотидні послідовності.- Подойдет?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод на английский мы , вы , они, оно,
Ответить
История
Составьте небольшой рассказ о жизни своих сверстников представителей различных ??лоев в средневековом замке
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение "Лики лжи"
Ответить
Русский язык
Учеников спросили, что они хотели бы пожелать всем людям. Прочитай, что они написа??и.Соблюдай ту интонацию, которую подсказывают знаки. 1. Пусть л...
Ответить
Русский язык
Разобрать по членам "Соседи рады были угождать малейшим его прихотям" Даю 40 баллов!
Ответить