Что такое хромосома? Ответ как можно короче. Не надо писать сколько хросмосом в ч??ловеке и тд
Биология
Что такое хромосома? Ответ как можно короче. Не надо писать сколько хросмосом в ч??ловеке и тд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хромосо́ма — це велика молекулярна структура, де міститься близько 90 % ДНК клітини. Всі хромосоми містять дуже довгий безперервний полімеризований ланцюг ДНК (єдину ДНК-молекулу), що містить гени, регуляторні елементи та проміжні нуклеотидні послідовності.- Подойдет?
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