Что такое хромосома? Ответ как можно короче. Не надо писать сколько хросмосом в ч??ловеке и тд

Биология

Что такое хромосома? Ответ как можно короче. Не надо писать сколько хросмосом в ч??ловеке и тд

Автор: Гость