Что такое конструктивное розвязание конфликта?
Обществознание
Что такое конструктивное розвязание конфликта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МИРНЫМ ПУТЕМ С ДОБРОВОЛЬНЫМ СОГЛАСИЕМ ВСЕХ СТОРОН
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