Что такое мораль помогите пожалуйста я не могу узнать
Литература
Что такое мораль помогите пожалуйста я не могу узнать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль - это то о чём нам хотел рассказать автор басни Мораль - это оценка событий автором Выбери понравившееся определение
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