Что такое мышление? КРАТКО И ПОНЯТНО. Пожалуйста помогите, а-то голова на ночь не варит :з

Обществознание
Что такое мышление? КРАТКО И ПОНЯТНО. Пожалуйста помогите, а-то голова на ночь не варит :з
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышление- это высшая форма познавательной деятельности человека, социально обусловленный психический процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности, процесс поисков и открытия существенно нового
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