Сочинение на 350 слов про гениальность
Русский язык
Сочинение на 350 слов про гениальность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гениальность (от лат. genius — дух) — удивительная, восхищающая окружающих способность человека творить, рождать новые идеи, находить верные решения. Гений - человек, «который на протяжении длительного периода времени выполняет огромную работу, оказывающую существенное влияние на других людей в течение многих лет». Также гениальность - это высший уровень интеллектуального или творческого функционирования личности, который реально проявляется в выдающихся научных открытиях или философских концепциях, технических или технологических изобретениях, социальных преобразованиях, создании художественных произведений .
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