Что такое наклонение? И как оно определяется?
Русский язык
Что такое наклонение? И как оно определяется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существуют три наклонения глаголов в русском языке: 1. Изъявительное. Я гуляю по парку. 2. Сослагательное (условное) . Я бы гулял по парку. 3. Повелительное. Погуляй по парку! Если при глаголе есть частица БЫ - это условние наклонение. Если глагол выражает просьбу, приказ, пожелание.. . -это повелительное. Ну а остальные - изъяснительные. Это самое простое пояснение, правило, думаю, Вы и в учебнике прочтете! В общем, наклонение у глагола зависит от контекста.
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