Что такое нарицательное напишите пример
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Что такое нарицательное напишите пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительные могут быть: именами СОБСТВЕННЫМИ и именами НАРИЦАТЕЛЬНЫМИ Собственные - названия городов, рек, имена, клички и т. д. Например: Волга, Москва, Аня, Барбос; Нарицательные - все остальные предметы: шкаф, стул, машина, кабинет.
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