Что такое нарицательное напишите пример

Гость: Гость:

Существительные могут быть: именами СОБСТВЕННЫМИ и именами НАРИЦАТЕЛЬНЫМИ Собственные - названия городов, рек, имена, клички и т. д. Например: Волга, Москва, Аня, Барбос; Нарицательные - все остальные предметы: шкаф, стул, машина, кабинет.