РЕБЯТАА!ПОМ0ГИТЕ!ТРЕТЙЙ РАЗ ПУБЛИКУЮ! на сайте 4 сериала . 30 % всех серий составляю?? 19 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 5%?

Математика
РЕБЯТАА!ПОМ0ГИТЕ!ТРЕТЙЙ РАЗ ПУБЛИКУЮ! на сайте 4 сериала . 30 % всех серий составляю?? 19 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 5%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 это 30%. Значит 10% это 8 серий. Всего 80 серий. 5% это 4 серии. Только непонятно при чем тут 4 сериала. Если 24 это 30% одного сериала, то  всех серий во всех сериалах 80*4=320.
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