Что такое настенная роспись в древнем Египте. СРОЧНООО!!!!!!))))
История
Что такое настенная роспись в древнем Египте. СРОЧНООО!!!!!!))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну это зависит от того, к какому времени относится роспись. в Древнем и Раннем царстве, например, рост человека зависил от его значения. то есть на любом изображении самым большим был фараон, члены его семьи-поменьше, а какой-нибудь там мелкий номарх и вовсе лилипут:))). еще для раннего периода египетской росписи (какие уж там царства, я не помню) характерно такое положения тела, при котором голова всегда в профиль, а тело-корпусом вперед. еще пожалуй могу вспомнит, что иногда ступни у людей рисовались непропорционально длинными. вот. это пожалуй все, что я могу вспомнить, не заглядывая в специальную литературу
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