Что такое обстоятельство?

Русский язык
Что такое обстоятельство?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это часть речи, которая отвечает на вопр: Где? , Куда? , Откуда? , Как? , Когда?
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