ЧТО ТАКОЕ ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД

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ЧТО ТАКОЕ ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД
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Гость:
Ордынский выход —  налог,  дань, выплачивавшаяся  русскими землями Золотой Орде в  XIII—XV веках, включая и земли  Южной Руси, вошедшие в  XIV веке в состав Великого княжества Литовского. Этой данью облагалось всё население, кроме  духовенства. В  XIII веке ордынский выход равнялся  полугривне с  сохи и собирался баскаками и откупщиками-мусульманами, а с начала  XIV века — русскими князьями, причём каждый  великий князь отправлял дань в Орду самостоятельно. В частности, известно о самостоятельной отправке дани  пронскими князьями, после обособления от  Рязани считавшимися великими ( 1340), и об отправке дани  тверскими князьями через  владимирских ( 1321) в период до обретения Тверским княжеством независимости от великого княжения Владимирского (1382). В последнем случае известен и размер дани — 2000 рублей. Когда же размер дани был снижен после соглашения  Дмитрия Московского с  Мамаем ( 1371) и стал рассчитываться как  рубль с двух сох, то он стал составлять со всего великого княжения Владимирского 5000 рублей, в том числе с владений Дмитрия Московского 960 руб. и с владений  Владимира Серпуховского 320 руб., а с Новгорода Великого — 1500 руб. Причём периоды временной невыплаты дани князьями ( 1374—1382,  1396—1408) не означали прекращение её сбора с населения. При  Василии Тёмном в условиях распада Золотой Орды на несколько ханств выход выплачивался сразу трём татарским ханам. Окончательно перестал выплачиваться в  1472 году при  Иване Великом и хане  Большой Орды Ахмате.
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