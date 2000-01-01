ЧТО ТАКОЕ ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД

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Ордынский выход — налог, дань, выплачивавшаяся русскими землями Золотой Орде в XIII—XV веках, включая и земли Южной Руси, вошедшие в XIV веке в состав Великого княжества Литовского. Этой данью облагалось всё население, кроме духовенства. В XIII веке ордынский выход равнялся полугривне с сохи и собирался баскаками и откупщиками-мусульманами, а с начала XIV века — русскими князьями, причём каждый великий князь отправлял дань в Орду самостоятельно. В частности, известно о самостоятельной отправке дани пронскими князьями, после обособления от Рязани считавшимися великими ( 1340), и об отправке дани тверскими князьями через владимирских ( 1321) в период до обретения Тверским княжеством независимости от великого княжения Владимирского (1382). В последнем случае известен и размер дани — 2000 рублей. Когда же размер дани был снижен после соглашения Дмитрия Московского с Мамаем ( 1371) и стал рассчитываться как рубль с двух сох, то он стал составлять со всего великого княжения Владимирского 5000 рублей, в том числе с владений Дмитрия Московского 960 руб. и с владений Владимира Серпуховского 320 руб., а с Новгорода Великого — 1500 руб. Причём периоды временной невыплаты дани князьями ( 1374—1382, 1396—1408) не означали прекращение её сбора с населения. При Василии Тёмном в условиях распада Золотой Орды на несколько ханств выход выплачивался сразу трём татарским ханам. Окончательно перестал выплачиваться в 1472 году при Иване Великом и хане Большой Орды Ахмате.