ЧТО такое озеленение ??? Пожалуйста буду очень рада
Окружающий мир
ЧТО такое озеленение ??? Пожалуйста буду очень рада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это засаживание пустых земель зелёными насаждениями(растениями)
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