Что такое прелесные письма

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Что такое прелесные письма
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Гость:
Прелестное письмо - название письма или листовки. Имело цель обмануть, сбить с толку, обольстить человека на дурные поступки.
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