Что такое прелесные письма
История
Что такое прелесные письма
Ответ(ы):
Гость:
Прелестное письмо - название письма или листовки. Имело цель обмануть, сбить с толку, обольстить человека на дурные поступки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Математика
Периметр треугольника равен 14 см.Длины двух сторон равны,а третья сторона на 2 см больше,чем первые две.Постройте этот треугольник.
Математика
При совмесной работе двух контролёров они могут за 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов. 1 контролёр при той же производительностью ...