Что такое природа в пятом классе

Гость: Гость:

Природа окружает нас, она создала нас. Природа – это наша планета, это все, чем заселена и наполнена земля, от микроба до гор и морей. Леса, моря, горы, звери, растения и человек – все это создание природы. Человек беспомощен перед природой, но состояние природы зависит от его отношения к ней. Человек способен разрушить природу, загадить созданной цивилизацией, и тогда природа отомстит человеку стихийными бедствиями. Но человек может и бережнее относиться к природе, это вполне под силу ему. Не зря говорят, что нужно беречь природу – мать свою