Что такое разрядные слагаемые ?

Математика
Что такое разрядные слагаемые ?
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Гость:
Разрядные единицы сотни и т.д.
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