Что такое скланение? памагите пажалуста
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Что такое скланение? памагите пажалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СклОнения - это изменение имен и местоимений по падежам и числам.
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