Что такое соленость воды ? Почему соленость Балтийского моря меньше,чем соленость Красного моря?

География
Что такое соленость воды ? Почему соленость Балтийского моря меньше,чем соленость Красного моря?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солёность воды это сколько грамм соли находится в литре воды. Красное море более солёное т.к. оно находится в тропическом поясе а балтийское море в умеренном.
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