Что такое стиль текста

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Стиль – это основной элемент речи. По сути, это «одежда» текста, его оформление. А одежда людей говорит о многом. Человек в строгом костюме – это наверняка работник деловой сферы, а парень в кроссовках и вытянутых трениках – либо за хлебом вышел, либо все же спортсмен. Так и по стилистической «одежде» текста можно понять, в какой сфере он «работает» – функционирует. В русском языке исторически сложилось четыре функциональных стиля: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный.