Что такое стиль текста

Русский язык
Что такое стиль текста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стиль – это основной элемент речи. По сути, это «одежда» текста, его оформление. А одежда людей говорит о многом. Человек в строгом костюме – это наверняка работник деловой сферы, а парень в кроссовках и вытянутых трениках – либо за хлебом вышел, либо все же спортсмен. Так и по стилистической «одежде» текста можно понять, в какой сфере он «работает» – функционирует. В русском языке исторически сложилось четыре функциональных стиля: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста написать словесный портрет друга по имени Ваня.
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите зделать Д/З по русскому языку! Задание звучит так: Выписать более употребляемые суфиксы в именах прилогательных! Помогите...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, постройте график функции y=ctg(x-П/3)
Ответить
Математика
15900:100 столбиком не могу решить пожалуйста помогите честно прошу я не умею
Ответить
Биология
Интенсивность дыхания у различных организмах и отдельных органов (например, лист, стебель, корень) различна. Назовите факторы, воздействующие на жи...
Ответить