Что такое талант написать сочинение
Русский язык
Что такое талант написать сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Талант-я думаю что талант это умение что либо делать хорошо.Кто то хорошо умеет петь это талант.Кто то хорошо рисует это талант.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Знак корня прописала словами известно, что 2,6<корня из 7<2,7 оцените значение в??ражения а)-корень из 7 б)4-корень из семи
Математика
Длины оснований трапеции равны 6 и 8. Найдите длину отрезка, соединяющего середины ее диагоналей. Пожалуйста покажите решение с чертежом.
Физика
Источник света мощностью P=0,1 кВт испускает свет с длиной волны λ=580 нм. Какое колич??ство фотонов испускается за время дельта t=1.0c, если n=5.0...