Что такое талант написать сочинение

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Что такое талант написать сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Талант-я думаю что талант это умение что либо делать хорошо.Кто то хорошо умеет петь это талант.Кто то хорошо рисует это талант.
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