Что такое "Топимиз"? "Амимизм" "Фетишизм"??????????????????????
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Что такое "Топимиз"? "Амимизм" "Фетишизм"??????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Томи́зм (или Фоми́зм от лат. Thomas — Фома) — «ведущее направление в католической мысли»[1], основанное на учении Фомы Аквинского (XIII век). (Может не амимзм,а анимизм ) Аними́зм (от лат. anima, animus — «душа» и «дух» соответственно) — вера в существование души и духов, вера в одушевлённость всей природы. Анимистические представления присутствуют во всех религиях[1][2]. Религиозный фетишизм — культ неодушевлённых вещей, выраженный в обожествлении или слепом поклонении этим вещам
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