Сказка по математике помогите пожайлуста

Гость: Гость:

Один мальчик по имени Петя Иванов делал домашние задание по математике, но вдруг он заснул за столом и ему приснилось, что он попал в страну Матиматия. Он хотел вернуться домой, но чтобы это сделать нужно было решать примеры, которые попадались по пути. И он пошёл по дорожке. Когда он подошёл к булочной, он захотел кушать. У него были деньги, чтобы купить булочку, но там за деньги нечего нельзя было купить. Там надо было назвать правильный ответ на вопрос продавца, Пете задали вопрос: сколько будет 6*6. он сказал 36 и за это получил булочку с вареньем. Так Петя очень долго шёл и решал примеры и дошёл до замка королевы. Когда он в него зашёл, то королева написала большой пример( 324+765)+15627:13. А если Петя его не решит то он останется там навсегда. Мальчик очень долго думал и написал правильный ответ. вВ ту же секунду Петя попал домой.