СРОЧНО!!!!! Пожалуйста! Капитанская дочка. Характеристика семьи Мироновых и Шваб??ина в 1-5 главе!!!

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Характеристика героя ШвабринАлексей Иванович Швабрин - молодой аристократ, офицер, который попал в Белгородскую крепость за то, что на дуэли убил своего соперника. В повести "Капитанская дочка" он показан как низкий, циничный и высокомерный человек. Ко всем жителям крепости он относился с презрением, считая себя лучше всех. Ему очень нравилась дочка капитана Миронова, на он называл Машу дурочкой и распускал о ней сплетни. Как потом оказалось, просто она не согласилась выйти за него замуж и он таким образом мстил ей. В конце повести Швабрин держит её под замком, сажает на хлеб и воду, хочет таким образом добиться взаимности с её стороны. Его подлость не знает границ, для него ничего не стоит оболгать и унизить человека.На дуэли с Гринёвым он воспользовался моментом, когда Петра отвлёк Савельич, и ранил его, а потом ещё и рассказал в анонимном письме отцу Гринёва о дуэли. Совершать низкие поступки для Швабрина обычное дело, ведь у него нет ни стыда, ни совести.Когда Пугачёв захватывает Белгородскую крепость, Швабрин не задумываясь переходит на сторону бандитов. Он становиться предателем, позабыв о том, что давал присягу верно служить императрице.Представ перед правительственным судом Швабрин не успокоился и рассказал, что Гринёв тоже служил у Пугачёва. Он не смог отойти от своих принципов: врать и совершать подлость до конца Семья Мироновых состояла из Миронова Ивана Кузьмича, его жены Василисы Егоровны и дочери Марьи Ивановны. Иван Кузьмич был комендантом крепости, человеком не образованным, простым, он был самым честным и добрым иногда его считали даже забавным. Единственным его развлечением было обучение строевой науке стариков-инвалидов. Жена коменданта Василиса Егоровна-деловитая, строгая и образованная женщина. Она была добрая и полноправная хозяйка крепости. Отношения между мужем и женой проникнуты вежливостью и взаимоуважением. Марья Ивановна-молодая девушка круглолицая, румяная со светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши. Она робка и несмела, даже мать ее называет" трусихой".Несмотря на это, она благоразумна и чувствительна. В своей жизни она руководствуется только моральными принципами поэтому без согласия и благословения своих родителей, она не может выйти замуж за любимого человека.