Количество ДНК в профаза, метафазе, анафазе, телофазе, срочно плиз
Биология
Количество ДНК в профаза, метафазе, анафазе, телофазе, срочно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Профаза- 2n4c Метафоза- тоже Анафаза- 4н4ц Телофаза- две клетки по 2n2c Как-то так.
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