На зиму заготовили 9 банок вишневого компота,а клубничного в 2 раза больше.Сколько банок клубничного компота заготовили на зиму?
Математика
На зиму заготовили 9 банок вишневого компота,а клубничного в 2 раза больше.Сколько банок клубничного компота заготовили на зиму?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9×2=18 банок клубничного
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