На зиму заготовили 9 банок вишневого компота,а клубничного в 2 раза больше.Сколько банок клубничного компота заготовили на зиму?

Математика

На зиму заготовили 9 банок вишневого компота,а клубничного в 2 раза больше.Сколько банок клубничного компота заготовили на зиму?

Автор: Гость