Помогите решить: 1-диагонали ромба равны 12см и 18см. середины его сторон последоват??льно соединены отрезками: а)вычислите периметр образовавшегося четырёхугольника. б)определите вид этого четырёхугольника. 2:высота прямоуголь...
Геометрия
Помогите решить: 1-диагонали ромба равны 12см и 18см. середины его сторон последоват??льно соединены отрезками: а)вычислите периметр образовавшегося четырёхугольника. б)определите вид этого четырёхугольника. 2:высота прямоугольной трапеции АВСD равна 8см, меньшее основание BD=10см. угол CDA=45. вычеслите длину средней линии трапеции. Помогите кто может! пж!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Соединив середины соседних сторон ромба, ты проводишь средние линии в треугольниках,на которые диагонали разделили ромб. Тогда две стороны внутреннего четырехугольника= по 6 см, две другие = по 9 см. Р=2*6+2*9=30см. Внутри образовался прямоугольник 2)Проведи из вершины СК высоту на основание АД. Она разделила трапецию на прямоугольник в котором СК=8, а АК=10, и на треугольник прямоугольный в котором углы =45 градусам., значит тр.СДК равнобедренный,где СК=КД=8. Значит основание трапеции=18 см. А средняя линия равна половине суммы оснований:( 10+18)/2=14 см
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